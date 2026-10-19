Обувь «будто от бабули» станет модной в 2027 году

Стилист Владислав Лисовец перечислил тренды 2027 года. Как передает Day.Az, пост с информацией он разместил в своем Telegram-канале.

Эксперт изучил прошедшие показы в рамках Недели моды в Париже и выявил несколько тенденций на будущий год. По его словам, модной станет обувь "будто от бабули". "В хорошем смысле слова взрослая", - пояснил он и также призвал запастись вещами в клетку и укороченными брюками.

Активная демонстрация нижнего белья или его отсутствия станет еще одним актуальным стилевым приемом. "Много прозрачных воздушных тканей, длина по колено у шорт и юбок все еще присутствует", - подчеркнул автор.