24 октября 2026

24 октября 2026 15:08

Психолог дала важный совет начинающим отношения парам

Психолог Лара Феррейро дала важный совет парам, которые только начинают строить отношения. Ее слова приводит издание El Confidencial, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Феррейро, сейчас она наблюдает новую токсичную тенденцию в отношениях - люди начинают скрывать партнера от близких. "Очень важно, чтобы ваш партнер познакомил вас со своей семьей и друзьями, а также добавил вас в свои социальные сети", - подчеркнула специалистка. По ее мнению, это должно произойти примерно через шесть месяцев отношений.

"Если человек этого не делает, я рекомендую серьезно поговорить с ним, чтобы определить, какие у вас отношения и чего вы можете ожидать", - добавила психолог. Партнер, который чувствует, что его скрывают от окружающих, может столкнуться с ухудшением эмоционального благополучия, снижением самооценки, появлением сомнений в собственной ценности, чрезмерным беспокойством и неспособностью наслаждаться отношениями. Если же его скрывают долгое время, то человек может ощущать последствия травмы даже после расставания, предупредила Феррейро.


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