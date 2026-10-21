Названы риски гибридного формата работы

Гибридный формат работы может повысить нагрузку на сотрудников, если компания постоянно меняет график и заранее не устанавливает правила присутствия в офисе. Еще одной проблемой становится более благоприятное отношение руководителей к подчиненным, которых они чаще видят лично. Об этом "Газете.Ru" рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко, передает Day.Az.

"Гибрид позволяет проводить встречи и решать сложные командные вопросы в офисе, а требующие сосредоточенности задачи выполнять дома. Однако эффективность такого формата зависит от особенностей работы компании, самостоятельности сотрудников и качества управления. Если сегодня сотруднику нужно быть в офисе, завтра дома, а послезавтра договоренность меняется в последний момент, это создает дополнительную нагрузку, а не дает гибкость", - отметила Шульженко.

По ее словам, отдельным риском является неравная оценка работников - сотрудники, которые проводят больше времени в офисе и чаще общаются с руководителем, могут восприниматься как более вовлеченные. Поэтому сравнивать подчиненных следует по выполненным задачам и достигнутым результатам, а не по месту работы, посоветовала Шульженко.

Для комфортного гибридного режима компаниям необходимо заранее определить график, правила присутствия, способы связи и периоды обязательной доступности, считает эксперт. Также стоит закрепить порядок предоставления оборудования и компенсации рабочих расходов, уверена Шульженко.

Она заключила, что лучше всего гибрид подходит людям, которые умеют самостоятельно планировать день и при этом поддерживать регулярное взаимодействие с коллегами.