Как выполнить все свои новогодние обещания: советы психологов

Американские психологи Ребекка Брендель, Джон Норкросс и Полин Уоллин дали рекомендации по составлению списка новогодних обещаний. В первую очередь, специалисты советуют не ждать невозможного.

По мнению психологов, завышенные ожидания - самая большая сложность, которую многим приходится преодолевать. Гораздо эффективнее и проще ставить достижимые цели. Для этого надо проанализировать текущий образ жизни и рассчитать силы.

"На самом деле мы знаем, что все то, что мы хотим изменить в себе, не исчезнет в ту секунду, когда наступит Новый год, поэтому важно ставить достижимые цели, основанные на лучшем понимании себя", - цитирует Ребекку Брендель "Ридус".

Вторая рекомендация - разбивать крупное на несколько малых частей. Это помогает избежать ненужный стресс. Джон Норкросс объясняет на примере:

"Возьмем, к примеру, человека, который говорит, что будет тренироваться каждый день в течение года, хотя упражнения никогда не были частью его жизни. Вместо этого ему нужно сказать: "Я начну ходить в тренажерный зал один или два раза в неделю". Это гораздо более реалистично и выполнимо", - отмечает специалист.

В-третьих, надо слушать внутренний голос. Обещания пишутся не для окружающих. Полина Валлин считает, что мотивация "изнутри" работает гораздо лучше, чем "извне".