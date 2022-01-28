Почему лентяи достигают большего? - 6 причин

Рассказываем, как лень может стать эффективной и почему она - не самая отрицательная человеческая черта.

1. Они находят самые простые пути решения проблемы

Тратить время и силы на поставленную задачу - настоящая каторга для ленивого человека. С большей вероятностью он использует креативное мышление, обойдет громоздкие инструкции и сумеет найти такое решение, которое позволит добиться результатов в короткие сроки с минимальными потерями. Иными словами он предпочтет сделать хорошо с первого раза, чтобы потом не вносить никаких корректив.

2. Они умеют оптимизировать процессы

Лень - двигатель прогресса. Она заставила человечество изобрести пылесосы, посудомоечные машины, кофейные аппараты и прочие чудеса техники, без которых сегодня невозможно представить комфортную жизнь современного человека. А все потому, что ленивые люди терпеть не могут рутину, не видят смысла тратить на нее свое свободное время и ищут пути оптимизации для каждого мыслимого процесса.

3. Они правильно расставляют приоритеты

Оттягивая момент, когда все-таки придется приступить к тому или иному делу, ленивые люди задают себе вопрос: а зачем мне вообще это нужно? Осознавая необходимость, они способны видеть весь рабочий процесс целиком, что позволяет им сосредоточиться на действительно важных вещах, не распыляя свое внимание на мелочи и второстепенные задачи, которые отнимают большую часть времени и сил.

4. Они умеют оценивать риск

Поэтому, прежде чем приступить к выполнению той или иной задачи, они перестраховываются там, где может возникнуть непредвиденная ситуация, требующая немедленного разрешения. Таким образом, их рабочий процесс не нарушается неприятными случайностями, что позволяет им быть максимально эффективными и не терять концентрацию до завершения работы.

5. Они прекрасные лидеры и стратеги

Умение оценивать ситуацию объективно, выделять приоритетные задачи и оптимизировать их выполнение делает из ленивых людей не только отличных профессионалов своего дела, но и вдумчивых, проницательных руководителей, который в равной степени не боятся брать на себя ответственность и способны делегировать свои обязанности там, где это необходимо.

6. Они умны

Для того, чтобы получать больше, а работать меньше, необходимо быть человеком с незаурядными интеллектуальными способностями. Ленивые люди прекрасно знают свои сильные стороны и используют их по максимуму. К тому же они умеют распределить свое время и силы так, чтобы всегда оставалась возможность отдохнуть и заняться своим любимым делом - ничегонеделаньем.

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