Стилист Лисовец перечислил главные принты осени

Стилист Влад Лисовец перечислил главные принты осени. Об этом он написал в личном блоге, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Цветы окончательно перестали считаться "летним" принтом. Изменился и их характер. Если раньше они ассоциировались исключительно с романтикой, то в этом сезоне цветы скорее про глубину, текстуру и драму. Чувствуете разницу? Отдавайте предпочтение узору на темном фоне - бордо, баклажан, шоколад. В сочетании с более плотными и фактурными тканями такой принт смотрится особенно актуально", - подчеркнул Лисовец.

Он также добавил, что будут актуальны видоизмененные горошки и квадратики.

"Классический мелкий горох почти исчез - на смену пришли крупные, зачастую даже гипертрофированные горошины. Такой принт выглядит в разы смелее и графичнее. Рядом с ними появились и квадратики. Принцип тот же, но выглядит ещё современнее, особенно когда квадраты крупные и расположены ритмично. В контрастных цветах этот принт становится особенно выразительным", - отметил стилист.