Овсянка на воде - плохой завтрак: диетолог объяснила, чего ей не хватает

Утренняя каша оказалась не такой сбалансированной, как надо.

Овсянка на воде заслужила репутацию полезного завтрака, в котором много клетчатки и нет лишних калорий. Несмотря на это врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков считает, что одной тарелки такой каши для полноценного утреннего приема пищи недостаточно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома, в беседе с изданием "Аргументы и Факты" Поляков объяснил, что в овсяной каше преобладают углеводы, но белка и жиров, необходимых для сбалансированного питания, в ней сравнительно мало.

"Вы получаете только углеводы, пусть и лучшего качества за счет клетчатки, но при этом нет полноценного белка и полезных жиров", - заявил врач.

По мнению специалиста, похожая проблема есть и у других популярных завтраков: манной каши, блинов со сгущенкой и оладий с вареньем.

Диетолог-эндокринолог Алена Барредо учила сочетать углеводный завтрак с источниками белка и жиров:

"Нам нужно создать "подушечку" перед тем, как употребить углевод. Лучше начинать день с белка, добавлять овощи, а далее - углеводы и жиры".

К овсянке можно добавить натуральный йогурт или творог, немного орехов и ягод. Также кашу варят на молоке вместо воды - это уже лучше, чем ничего.