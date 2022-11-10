Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Day.Az представляет еженедельный материал в рубрике "Здоровая еда". Благодарим за материал врача, эндокринолога и диетолога Гюнай Мамедову.

Питание для здоровой кожи должно быть полноценным и наполнено витаминами. Каждая представительница женского пола мечтает сохранить естественную красоту на долгие годы.

На состояние кожи лица, тела, волос и ногтей влияет не только возрастной фактор. Косметологи всего мира выделяют еще несколько причин, которые могут изменить состояние организма и внешний вид женщин:

1. Правильный уход и корректировка своих внешних данных

2. Наличие стрессовых ситуаций и умение их пережить

3. Правильное питание

4. Здоровый образ жизни

Продукты при правильном питании:

• Морепродукты

Полезные вещества и витамины: в огромном количестве присутствуют белки и полиненасыщенные кислоты, витамины А, О, Д и В, фосфор, йод, кальций и калий.

Диета из морепродуктов популярна среди женщин. Результат такого питания - красивая и ухоженная кожа.

Морепродукты богаты витамином омега-3, который оказывает благоприятное влияние на регенерацию кожи и работу почек.

Цинк препятствует образованию акне и черных точек. Цинковая мазь сушит раны и убирает высыпания на коже. Минералы и витамины в морской капусте предотвращают старение кожи.

• Цитрусы

Плоды цитрусовых деревьев лучшие антиоксиданты. Они полезны при авитаминозе и проблемах с кишечником. Регулируют кислотность желудка, тем самым препятствуют появлению угрей и гнойных прыщиков. Для активизации работы клеток кожного покрова следует употреблять лимоны. Они содержат витамин С, который создает некий барьер на коже и предотвращает ее от шелушения.

• Овощи и зелень

Витамины и полезные микроэлементы: А, D, Е, К, С, В, селен, кислоты и др. Зелень издавна используется в косметических целях. Если употреблять ее в пищу каждый день, то она спасет организм от дефицита витаминов А и С.

В древности укроп и петрушку применяли при лечении язв и повреждений кожи. Их способностью предотвращать появление морщин пользуются многие косметологи и врачи.

Диетологи советуют в свой рацион добавить кинзу, базилик и сельдерей. Их считают компонентами эликсира молодости.

Питание для здоровой кожи лица должно всегда включать употребление зелени. Овощи оранжевого цвета богаты витамином А.

Он активизирует внутренние силы организма на защиту от активных молекул, которые разрушают кожный покров.

• Орехи

Грецкий орех содержит витамин Е, защищающий эпителий от образования экземы и псориаза. Употребление в пищу этого продукта спасет организм от преждевременного старения и морщин. Миндаль и кешью ученные советуют добавить в свой рацион, чтобы понизить уровень холестерина, который провоцирует появление темных пятен, угревой сыпи и сухости.

• Зерновые

Диетологи всего мира советуют при правильном питании употреблять цельные нерафинированные злаки. Пшеница, рожь, овес и отруби содержат клетчатку, витамины Е, В и минеральные вещества. Но все продукты должны быть в рационе рационально распределены.

Суточную дозу не следует превышать.

• Кисломолочные продукты

Проблемы с ЖКТ всегда влияют на состояние кожи. Кожа теряет упругость и эластичность, появляются морщины, цвет кожи становиться серым и болезненным.

Постоянно следует помнить, что здоровое питание - это значит иметь всегда красивую кожу. Витамины группы В устраняют сухость и шершавость кожи. Кальций и селен избавляют от признака преждевременного старения. Жирная и угревая кожа приобретает здоровый вид от употребления творога, кефира и ряженки. Йогурт и тан очищают лицо и способствуют заживлению прыщей, ран и гнойников.

• Мясные продукты

Среди вегетарианцев бытует мнение, что от мяса кожа и организм стареют. Но многие ученные пришли к выводу, что это суждение ошибочное. Мясные продукты - кладезь железа и витамина А. Нехватка этих элементов в организме приводит к анемии, бледности и сухости кожи, старению и потере эластичности верхнего слоя эпидермиса. В пищу следует употреблять только обезжиренное мясо: курятина, говядина и мясо перепелок.

• Зеленый чай

Зеленый чай - сокровищница полезных витаминов и элементов. Дубильные вещества, содержащиеся в чае, увеличивают скорость регенерации кожи. От пигментации и экземы помогут витамины К и Р. Способность зеленого чая насыщать кожу кислородом и принимать участие в обмене веществ используют многие косметологи.

Что следует исключить из своего рациона?

Производители дорогостоящих препаратов для кожи не предупреждают о кратковременном эффекте своих продуктов. Главная задача таких продавцов - получить максимальную прибыль от продаж.

Но как добиться хорошего результата без масок и пищевых добавок искусственного происхождения?

Правильное питание для здоровой кожи лица включает в себя не только употребление определенных продуктов, но и отказ от некоторых из них:

• Сладости - провоцируют нарушение в работе ЖКТ, что приводит к различным высыпаниям, появлению угрей и гнойных прыщей. Сахароза приводит к преждевременному старению и дряблости кожи.

• Консервированные овощи, фрукты, мясо и рыба - в первую очередь эти продукты опасны возможным отравлением. Также, содержащиеся в них уксусная кислота, сахар и соль, влияют на подкожный обмен веществ и восстановление дермы.

• Уличная и еда быстрого приготовления - следует задуматься о составе такой пищи. Продукты подвергались различным обработкам и замораживанию. Уличная еда полна холестерина и приготовлена в антисанитарных условиях. Полезного для кожи в этой еде нет ничего.

• Колбасы и копчености - соль, специи, ароматизаторы и другие вещества, наименования которых указаны в составе изделий, испортят внешний вид кожи. Проблемы с желудком, печенью и почками начнут беспокоить в раннем возрасте. А это, в свою очередь, приведет к желтизне и серости эпидермиса.

• Напитки - алкоголь, черный чай и кофе. Подобные напитки опасны в больших дозах и чрезмерном употреблении и приводят к появлению красных сосудов на лице, морщинам и желтухе. Крепкие напитки разрушают организм в целом и умерщвляют клетки мозга.

• Сдоба - содержит сахар и жиры, которые являются главными причинами ожирения и аллергии. Лучше заменить хлебными изделиями из отрубей.

Вывод: чтобы всегда была здоровая кожа лица, питание должно состоять из полезных продуктов. Нужно составить меню, в которое следует включить овощи, фрукты, рыбу и обезжиренное мясо. И не забывайте, что все блюда нужно стараться готовить на пару.

Будьте здоровы!

Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова