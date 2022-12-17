Три правила для успешного похудения

С секретами успешного похудения делится врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова в нашей постоянной рубрике "Здоровая Еда".

1. Выбирайте питательные продукты

Диету можно "обмануть", добавив туда сбалансированную еду. Делайте ставку на натуральные и качественные продукты: рыбу, овощи, несладкие фрукты, растительное масло.

Например, при кето-диете полезнее съесть авокадо, чем сыр, потому что в первом случае вы получите больше витаминов.

2. Избегайте продуктов из белой муки.

Продукты из белой муки отдаляют вас от заветных цифр. Лучше делать ставку на хлеб из цельного зерна, блины и панкейки можно делать хлеб из миндальной муки.

3. В основе диеты - овощи.

Овощи содержат минимум калорий и максимум витаминов и минералов. Это поможет вам надолго сохранить чувство насыщения и избежать "срывов" на вредные продукты.

Будьте здоровы!

Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова