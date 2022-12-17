17 декабря 2022

17 декабря 2022 10:00

Три правила для успешного похудения

С секретами успешного похудения делится врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова в нашей постоянной рубрике "Здоровая Еда".

1. Выбирайте питательные продукты

Диету можно "обмануть", добавив туда сбалансированную еду.  Делайте ставку на натуральные и качественные продукты: рыбу, овощи, несладкие фрукты, растительное масло.

Например, при кето-диете полезнее съесть авокадо, чем сыр, потому что в первом случае вы получите больше витаминов.

2. Избегайте продуктов из белой муки.

Продукты из белой муки отдаляют вас от заветных цифр. Лучше делать ставку на хлеб из цельного зерна, блины и панкейки можно делать хлеб из миндальной муки.

3. В основе диеты - овощи.

Овощи содержат минимум калорий и максимум витаминов и минералов. Это поможет вам надолго сохранить чувство насыщения и избежать "срывов" на вредные продукты.

Будьте здоровы!

Врач, эндокринолог и диетолог Гюнай Мамедова


Просмотров: 115

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

24 ноября 10:56

  • 2 699
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 12:45

  • 1 454
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 12:15

  • 1 213
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 14:30

  • 741
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 12:46

  • 877
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 11:13

  • 1 223
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 09:19

  • 1 093
Диета на гречке: из Греции — для грации!

Здоровая еда

11 апреля 12:44

  • 882
Омлет в духовке — идеальный завтрак для экспресс-диет - ВИДЕО

Здоровая еда

28 марта 12:19

  • 929
Диета при диатезе: куриное мясо, картофель, персики

Здоровая еда

14 января 17:16

  • 1 358
Чем полезна капуста