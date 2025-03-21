Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Питание важно для всего организма, в том числе для репродуктивной системы. Важно, чтобы рацион был сбалансированным и разнообразным. В таком случае человек получает все необходимые ему нутриенты, включая те, которые не могут быть синтезированы в организме: незаменимые аминокислоты, витамины, микроэлементы. При погрешностях в питании можно использовать биодобавки, которые продаются на apteka.ru. Они компенсируют возможный дефицит питательных веществ. Перед применением любых методов лечения проконсультируйтесь с врачом.

Питание, масса тела и репродуктивное здоровье

Избыточный вес приводит к многочисленным проблемам со здоровьем, в том числе к нарушению репродуктивной функции. Ожирение влияет на гормональный фон, а гормоны регулируют фертильность.

В России от ожирения страдает 30% женщин фертильного возраста, а ещё 25% имеют избыточный вес. Многочисленные исследования демонстрируют возникновение многочисленных проблем у женщин с ожирением: нарушения менструального цикла, бесплодие, гиперплазия и полипы эндометрия, снижение эффективности процедуры ЭКО. После наступления беременности повышается риск гестационного сахарного диабета, преэклампсии, задержки развития плода, преждевременной отслойки плаценты, слабости родовой деятельности и родовых травм. Менопауза у женщин с ожирением наступает в среднем на 4 года раньше по сравнению с теми, кто имеет нормальный вес.

Для мужского репродуктивного здоровья ожирение тоже вредно. Оно ухудшает качество спермы, снижает выработку тестостерона, повышает риск эректильной дисфункции.

Регулировать вес проще всего правильным питанием. О правилах питания для поддержания нормальной массы тела или похудения написаны тысячи книг. Но если вкратце, то обычно избежать избыточного веса или нормализовать массу тела можно с помощью лишь нескольких простых правил питания:

Исключить кондитерские изделия, выпечку.

Резко снизить потребление жирной пищи - она самая калорийная.

Увеличить долю фруктов и овощей в рационе.

Употреблять меньше продуктов животного происхождения и больше растительной пищи.

Соблюдение этих правил позволит поддерживать нормальный вес даже без уменьшения размера порций.

Питание и инфекции репродуктивной системы

Инфекционный фактор - один из основных в развитии бесплодия, привычной потери беременности, а также акушерских осложнений, включая многоводие, задержку развития плода, преждевременные роды.

На этапе зачатия многие пары сталкиваются с проблемами из-за инфекций. Они способны нарушить проходимость маточных труб у женщин, семявыносящих протоков и придатков яичек - у мужчин. В результате половые клетки не могут продвигаться по репродуктивной системе, и зачатие становится невозможным.

Ещё одной проблемой у женщин может быть хронический эндометрит - воспаление слизистой оболочки матки. Оно обычно бессимптомное, но нарушает механизм имплантации плодного яйца.

От нашего питания зависит устойчивость организма к инфекциям, а также его способность избавиться от патогенов или, по крайней мере, держать их под контролем. Дефицит витаминов и других нутриентов нередко становится причиной ослабления иммунной защиты.

В то же время не существует специальных продуктов, усиливающих иммунитет. Нет научных доказательств, что иммунная защита работает лучше у людей, которые употребляют мёд, лимон, имбирь, чеснок, лук и другие продукты, традиционно считающиеся противомикробными или иммуностимулирующими.

Невозможно усилить иммунитет питанием, поэтому задача человека состоит только в том, чтобы не ослабить иммунную защиту. Она ослабевает, если ей не хватает определенных питательных веществ. Дефицит иммунитета развивается при недостатке витаминов А, С, D, Е, а также группы В. Среди микроэлементов наибольшее значение имеет цинк, железо, медь.

Для удовлетворения потребности во всех этих веществах важно, чтобы питание было полноценным и разнообразным, включало все основные группы пищевых продуктов: мясо, рыбу, овощи, фрукты, молочные продукты, злаки, бобовые. Больше всего витаминов содержится в семечках, орехах, яичном желтке, печени.

Какие питательные вещества важны для репродуктивной системы

Некоторые нутриенты настолько важны для репродуктивного здоровья женщин, что врачи назначают их супругам при планировании беременности. Они нужны как для повышения шансов зачатия, так и для профилактики осложнений.

Актуальные рекомендации по прегравидарной подготовке предписывают врачам назначать женщинам, планирующим беременность:

фолиевую кислоту (витамин В9);

витамин D (если не сделан анализ крови на этот витамин);

йод;

железо;

омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.

Мужчинам назначают фолиевую кислоту, а при отклонениях в спермограмме часто используют биодобавки с цинком.

Все эти вещества можно получить также из продуктов питания. Хорошие источники фолиевой кислоты: семечки, бобовые, капуста, орехи.

Витамин D и омега-3 кислоты можно получить из рыбы. Витамин D также содержится в желтке яйца, молочных продуктах, а омега-3 кислоты получают из некоторых растительных масел, таких как льняное, рыжиковое.

Йода много в морепродуктах и морской капусте, но проще получить его, употребляя йодированную соль вместо обычной.

Источниками железа являются мясо, субпродукты, яйца, а также зерна с оболочками, яблоки, гречка, семечки подсолнечника.

Теперь вы знаете, что влияет на репродуктивное здоровье. Питание играет важную роль в поддержании иммунитета, нормального веса и гормонального фона, а также оно необходимо для снабжения организма витаминами, микроэлементами и другими нутриентами, которые требуются для нормальной работы репродуктивной системы.