6 февраля 2026

6 февраля 2026 17:03

Спортивная одежда в стиле 2000-х вернулась в моду

Спортивная одежда в стиле 2000-х вернулась в моду в 2026 году. Материал приводит Vogue, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам редакторов, актуальными вновь стали хореографические наряды из прошлого. Среди них - спортивные бюстгальтеры, асимметричные топы и камуфляжные брюки. Подобный стиль, например, демонстрировала героиня актрисы Джессики Альбы в фильме "Лапочка" 2003 года. В свою очередь, в текущем году дочь манекенщицы Кейт Мосс Лила Мосс снялась в похожих предметах гардероба для рекламной кампании британского бренда Adanola.

Кроме того, популярной оказалась демонстрация логотипов на спортивной одежде и многослойные спортивные наряды, в том числе сочетание нескольких топов.


