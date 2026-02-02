2 февраля 2026

2 февраля 2026 09:30

Найдена природная альтернатива антибиотикам

Эфирные масла лекарственных растений могут стать перспективным дополнением к борьбе с бактериальными инфекциями. К такому выводу пришли ученые из Вроцлавского медицинского университета, изучив действие масел тимьяна и розмарина на опасную бактерию Staphylococcus aureus.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, результаты работы опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.

В ходе экспериментов исследователи проверяли, как эфирные масла воздействуют на клинические штаммы бактерии, вызывающей кожные и раневые инфекции, включая устойчивые к антибиотикам формы. В отличие от стандартных лабораторных тестов, ученые использовали модель, имитирующую условия реальной раны. Оказалось, что масло тимьяна в такой среде подавляло рост бактерий значительно эффективнее, чем в обычной питательной среде, тогда как масло розмарина, напротив, теряло часть своей активности.

Авторы показали, что эфирные масла действуют сразу по нескольким механизмам: нарушают структуру бактериальных биопленок, подавляют прикрепление бактерий к тканям и мешают их размножению. При этом разные штаммы S. aureus реагировали на масла по-разному - от высокой чувствительности до почти полной устойчивости. Это, по мнению ученых, подчеркивает необходимость учитывать условия инфекции и индивидуальные особенности возбудителя.

Исследователи отмечают, что эфирные масла нельзя рассматривать как универсальную замену антибиотикам. Однако при строгом научном подходе и стандартизации методов они могут стать важным природным инструментом для усиления антибактериальной терапии и снижения риска лекарственной устойчивости.


Просмотров: 145

