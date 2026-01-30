30 января 2026

30 января 2026 17:03

Почему диеты редко приводят к стабильному снижению веса?

Большинство популярных методик похудения основаны на кратковременном ограничении калорий, однако такие меры воспринимаются организмом как угроза, вызывая защитные реакции. Об этом сообщила нутрициолог Юлия Кашапова, передает Day.Az со ссылкой на ВМ.

Она уточнила, что быстрое похудение часто сопровождается последующим возвратом потерянных килограммов, несмотря на приложенные усилия. Причина кроется в физиологии: организм снижает скорость метаболизма, усиливает ощущение голода и повышает выработку гормонов аппетита, поддерживая этот эффект еще долго после завершения диеты.

Эффективность потери веса зависит не столько от состава рациона, сколько от способности поддерживать выбранный стиль питания длительное время. Диеты, построенные на постоянных запретах, создают стрессовую ситуацию для психики и мешают формированию здоровых пищевых привычек.

- Что делать тем, кто худеет всю жизнь? Во-первых, перестать ставить цель похудеть любой ценой и заменить ее на цель удерживать результат. Долгосрочное снижение веса в принципе возможно, но требует другой стратегии: постепенного дефицита, питания, которое реально соблюдать месяцами, и системы поддержки, - подчеркнула Кашапова.

Нутрициолог заявила, что ключевой фактор успеха заключается в выборе рационального подхода: питание должно быть комфортным и соответствовать индивидуальным потребностям каждого человека. Постепенный дефицит калорий, полноценный ночной сон, уменьшение уровня стресса и осознанный выбор продуктов помогут достичь устойчивого результата.

Важно понимать, что потеря лишнего веса - это процесс, требующий комплексного подхода и терпения. Эксперт напомнила, что лишние килограммы могут сигнализировать о наличии хронических заболеваний, поэтому консультация врача-диетолога и медицинское обследование необходимы для разработки индивидуальной программы снижения веса.


Просмотров: 188

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 304
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 153
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 618
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 641
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 813
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 481
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 5 084
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 239
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 682
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 980
Диета на гречке: из Греции — для грации!