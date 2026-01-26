26 января 2026

26 января 2026 14:02

Названы пять самых полезных видов сыра

Диетолог Эмили Марторано и директор Лаборатории пищевых продуктов Нью-Йоркского университета Лурдес Кастро Мортильяро заявили, что далеко не все сыры являются полезными для здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, их слова передает издание Infobae.

Самым полезным видом сыра Мортильяро назвала рикотту. Она отличается низким содержанием натрия и высокой концентрацией сывороточного протеина, который легко усваивается организмом, пояснила специалистка.

К другим наиболее полезным для здоровья видам сыров Марторано отнесла пармезан, пекорино и гауду. В них содержится много кальция, а также они надолго обеспечивают сытость. Однако из-за высокого содержания натрия данные сыры стоит ограничить в рационе при гипертонии и проблемах с почками, предупредила доктор. Еще одним оптимальным вариантом она назвала чеддер.


Просмотров: 160

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 279
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 124
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 592
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 612
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 788
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 459
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 5 058
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 215
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 655
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 953
Диета на гречке: из Греции — для грации!