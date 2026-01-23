23 января 2026

23 января 2026 11:21

Врач перечислила поддерживающие иммунитет зимой продукты

Врач-терапевт Ольга Ким перечислила продукты, которые нужно есть зимой, чтобы поддерживать иммунитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, ее рекомендации опубликованы в Telegram-канале Депздрава Москвы.

По словам Ким, в холодное время года важно включать в рацион продукты, богатые витаминами А, С и D, а также кальцием и магнием, например, цитрусы, бананы, картофель, чеснок, морковь, семена льна, бобовые.

Помимо этого, врач порекомендовала употреблять богатые полезными жирами продукты, такие как оливковое или топленое масло, орехи, тыквенные и подсолнечные семечки, рыба и авокадо.

Терапевт добавила, что зимой также полезно включить в рацион горячие напитки: травяной чай с добавлением лимона или имбиря, а также различные компоты и морсы из ягод с небольшим количеством сахара.


