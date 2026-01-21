Названы улучшающие работу мозга продукты

Употребление грецких орехов, жирной рыбы, яиц, ягод и темного шоколада способствуют улучшению микроциркуляции и питанию нейронов головном мозга человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов.
"Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад - все, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов", - сообщил эксперт.
Врач отметил пользу орехов для головного мозга, поскольку в них содержится омега-3, магний и антиоксиданты. Мартынов назвал грецкие орехи наиболее полезными для организма человека.