21 января 2026

21 января 2026 09:57

Названы улучшающие работу мозга продукты

Употребление грецких орехов, жирной рыбы, яиц, ягод и темного шоколада способствуют улучшению микроциркуляции и питанию нейронов головном мозга человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов.

"Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад - все, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов", - сообщил эксперт.

Врач отметил пользу орехов для головного мозга, поскольку в них содержится омега-3, магний и антиоксиданты. Мартынов назвал грецкие орехи наиболее полезными для организма человека.


Просмотров: 123

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровая еда

18 июня 2025 11:24

  • 3 232
Азербайджан частично отменил визовый режим с этой страной

Здоровая еда

21 марта 2025 14:25

  • 3 077
Роль питания в поддержании здоровья репродуктивной системы

Здоровая еда

17 декабря 2022 10:00

  • 5 548
Три правила для успешного похудения

Здоровая еда

24 ноября 2022 10:56

  • 7 571
9 cоветов диетолога

Здоровая еда

10 ноября 2022 12:45

  • 5 749
Правильное питание и его влияние на состояние кожи!

Здоровая еда

1 ноября 2022 12:15

  • 5 419
Что такое правильное питание?

Здоровая еда

24 октября 2022 14:30

  • 5 020
Здоровое Питание: принципы, правила и продукты

Здоровая еда

21 сентября 2022 12:46

  • 5 171
Диетолог назвал способ сделать пиццу полезной

Здоровая еда

17 августа 2022 11:13

  • 5 613
Ночной перекус: что съесть на ужин, чтобы весы порадовали утром

Здоровая еда

15 июня 2022 09:19

  • 5 907
Диета на гречке: из Греции — для грации!