Названы улучшающие работу мозга продукты

Употребление грецких орехов, жирной рыбы, яиц, ягод и темного шоколада способствуют улучшению микроциркуляции и питанию нейронов головном мозга человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил врач-невролог Владимир Мартынов.

"Мозгу нужны жирная рыба, яйца, ягоды и темный шоколад - все, что улучшает микроциркуляцию и питание нейронов", - сообщил эксперт.

Врач отметил пользу орехов для головного мозга, поскольку в них содержится омега-3, магний и антиоксиданты. Мартынов назвал грецкие орехи наиболее полезными для организма человека.