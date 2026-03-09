9 марта 2026

9 марта 2026 14:13

Найден простой способ сохранить защитный барьер мозга

Физические упражнения и жизнь в благоприятных условиях могут снижать риск депрессии, помогая сохранять защитный барьер мозга. К такому выводу пришли ученые из Университета Лаваля, изучив влияние хронического социального стресса на лабораторных животных. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NC), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В экспериментах выяснилось, что длительный стресс ослабляет гематоэнцефалический барьер - систему, которая защищает мозг от проникновения воспалительных молекул из крови. У стрессированных мышей снижался уровень белка клаудин-5, "скрепляющего" клетки барьера, что сопровождалось тревожным и депрессивным поведением. Однако у животных, которые регулярно двигались или находились в обогащенной среде с укрытиями и игрушками, этих нарушений почти не возникало.

Ключевую роль в защитном эффекте сыграл белок Fgf2. Его уровень повышался у мышей, занимавшихся физической активностью или живших в стимулирующей среде, и делал их более устойчивыми к стрессу. Когда ученые искусственно увеличивали выработку Fgf2, животные легче переносили стресс и сохраняли социальную активность; при снижении уровня белка эффект упражнений почти исчезал.

Авторы также обнаружили, что Fgf2 можно выявить в крови, и его концентрация у людей растет вместе с тяжестью депрессии. Это делает белок потенциальным биомаркером психических расстройств - редкой находкой для психиатрии. По мнению исследователей, работа не только объясняет пользу движения и благоприятной среды для психического здоровья, но и открывает новые возможности для ранней диагностики и профилактики депрессии.


