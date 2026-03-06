6 марта 2026

6 марта 2026 17:05

Диетолог рассказала о полезных альтернативах сладким подаркам к 8 Марта

Десерты из темного шоколада, а также букеты из сухофруктов станут полезной альтернативой традиционным сладким подаркам к 8 Марта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Day.Az.

По ее словам, если в качестве презента выступают самостоятельно приготовленные десерты с использованием качественного сливочного масла, то главный их вред - в содержании большого количества калорий. Иная ситуация с магазинными сладостями, поскольку в их основе есть маргарин.

"В нем содержатся трансжиры, которые разрушают клетки: их мембрана становится более жесткой и не может нормально проводить питательные вещества. Поэтому употребление таких продуктов приводит к раннему старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска онкологии", - сказала Елена Соломатина.

Конфеты из молочного шоколада тоже представляют опасность, так как в их составе избыток сахара.

"Лучше отдать предпочтение десерту из горького шоколада, содержащего не менее 73% какао. Он богат антиоксидантами, которые укрепляют сосудистую стенку и блокируют повреждение клеток, препятствуя их старению", - пояснила диетолог.

Букеты из сухофруктов также станут хорошей альтернативой, так как в них в концентрированном виде содержатся минералы. Причем особое место занимают калий и магний: первый элемент помогает выводить лишнюю жидкость, предупреждая отеки, плюс улучшает работу сердечной мышцы, а второй успокаивает нервную систему и дает энергию.

"Наименее вредным из традиционных сладких подарков можно считать безе. По сути, это белок в чистом виде, который прекрасно усваивается. Он необходим организму для производства антител, ферментов, нейромедиаторов и поддержания здоровья кожи, волос и ногтей", - отметила Елена Соломатина.

Однако важно следить за тем, чтобы сахар стоял в списке ингредиентов не на первом месте, заключила Соломатина.


