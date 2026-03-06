Диетолог рассказала о полезных альтернативах сладким подаркам к 8 Марта

Десерты из темного шоколада, а также букеты из сухофруктов станут полезной альтернативой традиционным сладким подаркам к 8 Марта. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Day.Az.

По ее словам, если в качестве презента выступают самостоятельно приготовленные десерты с использованием качественного сливочного масла, то главный их вред - в содержании большого количества калорий. Иная ситуация с магазинными сладостями, поскольку в их основе есть маргарин.

"В нем содержатся трансжиры, которые разрушают клетки: их мембрана становится более жесткой и не может нормально проводить питательные вещества. Поэтому употребление таких продуктов приводит к раннему старению, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и повышению риска онкологии", - сказала Елена Соломатина.