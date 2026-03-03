3 марта 2026

3 марта 2026 11:54

Названы самые актуальные парфюмы весны

Духи с пудровыми нотами ириса вошли в список актуальных ароматов весны. Об этом "Газете.Ru" рассказала парфюмер, основатель бренда Soul Perfumes Екатерина Соловьева, передает Day.Az.

"Сейчас очень популярен тренд на ностальгию, и парфюма эта волна тоже коснулась. Уже успела сложиться целая субкультура, участники которой буквально охотятся за старыми флаконами, чтобы прикоснуться к прошлому. Но даже те, кто не охотится за раритетами, выбирают "ретро-звучание": в моде снова пудровые ноты ириса. Только теперь их смешивают с современной древесиной, чтобы звучать не старомодно, а уютно-ностальгично", - заявила эксперт.

Соловьева отметила, что замедление и тихая роскошь все еще остаются в моде.

"Пауза в современном мире стала для нас своеобразной роскошью. А вместе с ней - ароматы, которые ассоциируются с этим состоянием. Здесь лидируют композиции с землистыми нотами, горькими травами, влажной древесиной и минеральными оттенками", - поделилась парфюмер.

Эксперт заявила, что этот тренд пересекается еще с одним - тягой к натуральности. По ее словам, с одной стороны, это про использование природных компонентов, с другой - про эффект "живого" аромата, когда ощущаются природные ноты.

Соловьева подчеркнула, что если в последние годы мы больше сталкивались с яркой и кричащей ванилью, то сейчас сладкие ноты приглушаются древесиной или дымом, чтобы дать ощущение глубины, а не приторности.

По ее словам, весной популярны и свежие ароматы: цитрусы, зеленые листья, чай и мята.

Соловьева также обратила внимание на многослойность в парфюмерии. Эксперт заявила, что люди все больше смешивают различные духи прямо на коже, создавая свою уникальную композицию под настроение.

Кроме того, она отметила, что последние несколько сезонов наблюдается интерес к Азии.


