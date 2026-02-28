28 февраля 2026

28 февраля 2026 09:31

Раскрыты полезные эффекты 20-минутного дневного сна

Невролог Тьяго Тая заявил, что дневной сон длительностью всего 20-30 минут имеет множество полезных эффектов. Их он раскрыл в разговоре с изданием Metropoles, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Во-первых, утверждает Тая, короткий дневной сон восстанавливает умственную работоспособность. Когнитивные функции, конечно, не станут выше нормального уровня, но проблемы, спровоцированные усталостью, исчезнут, пояснил он.

Среди других преимуществ дневного сна специалист выделил восстановление внимания, скорости обработки информации, гибкости мышления и исполнительных функций, таких как самоконтроль и способность решать проблемы. При этом он подчеркнул, что если поспать днем более 20-30 минут, то эффект будет противоположным: человек проснется с чувством растерянности и усталости.


