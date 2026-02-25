25 февраля 2026

25 февраля 2026 15:11

Найдена причина рецидива рака желудка

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии A*STAR установили, что повторное развитие рака желудка запускают клетки, помеченные особым маркером AQP5. Результаты исследования опубликованы в журнале Science, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рак желудка часто рецидивирует: после операции или химиотерапии болезнь может исчезнуть, а затем вернуться через месяцы или годы, нередко уже с поражением печени или легких. Долгое время считалось, что за это отвечают так называемые раковые стволовые клетки - редкая популяция, устойчивая к стандартной терапии. Однако надежного способа отличить их от обычных опухолевых клеток до сих пор не было.

Команда A*STAR обнаружила, что ключевым маркером таких клеток является аквапорин-5 (AQP5) - белок, образующий водные каналы в мембранах клеток. В лабораторных моделях именно AQP5-положительные клетки активно формировали новые опухоли, тогда как клетки без этого белка почти не обладали такой способностью.

Когда исследователи выборочно уничтожали клетки с AQP5, опухоли резко уменьшались или исчезали полностью. Этот эффект сохранялся даже тогда, когда рак уже распространился на другие органы.

"AQP5 не просто "метка" - он напрямую усиливает агрессивные свойства клеток и помогает им переживать лечение", - отметили ученые.

Ранее для поиска стволовых клеток рака желудка пытались использовать другие маркеры, такие как CD44 или CD133, но они часто встречались и в здоровых тканях. В отличие от них, AQP5 оказался тесно связан именно с рецидивами.

По словам авторов, нацеливание терапии на AQP5-экспрессирующие клетки может стать способом снизить риск возврата болезни и увеличить шансы пациентов на длительную ремиссию.


Просмотров: 168

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 2 283
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 3 513
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 5 658
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 4 867
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 6 571
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 14 727
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 13 198
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 17 373
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

3 апреля 2023 12:45

  • 16 687
Волшебное средство от морщин: ботулотоксин или ботокс - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева

Здоровье

30 марта 2023 11:30

  • 15 784
Мезотерапия или биоревитализация? В чем разница? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева