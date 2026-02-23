23 февраля 2026

23 февраля 2026 15:13

Назван простой способ быстро уснуть

Движение глазами по определенному алгоритму помогает быстро уснуть. Эффективность этого способа оценили медсестра детского неврологического отделения Киара Девитт и психиатр Ишдип Наранг, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Впервые простую технику для засыпания назвала хирург Кейтлин Тондо-Стил в своих социальных сетях. По ее словам, чтобы уснуть, нужно закрыть глаза и медленно двигать глазными яблоками из стороны в сторону, потом вверх и вниз, затем по кругу по часовой и против часовой стрелки.

Девитт отметила, что, хотя эффективность метода не доказана, он может сработать, так как описанные движения имитируют активность глаз во время быстрой фазы сна. По ее словам, это подает организму сигнал, что нужно расслабиться.

Наранг полагает, что метод срабатывает благодаря тому, что скучная монотонная задача отвлекает мозг от тревожных мыслей о бессоннице и ее последствиях. "Вместо того чтобы позволить мыслям перерасти в тревогу, вы захватываете собственное внимание и заставляете его сосредоточиться на движении", - пояснил психиатр.


