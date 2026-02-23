Почему кремы перестают работать?

Жжение, стянутость, покраснение и шелушение кожи могут появиться даже у людей, которые давно выстроили уход и ничего не меняли. В какой-то момент привычный крем начинает щипать, кожа хуже переносит воду и ветер, а перепады температуры быстро дают реакцию. Врач-косметолог, дерматовенеролог центра аппаратной косметологии "Аппаратка" Юлия Маврина рассказала "Газете.Ru", с чем это чаще всего связано и как вернуть коже нормальную переносимость, передает Day.Az.

Под усталостью кожи чаще понимают реактивность на фоне ослабленного защитного барьера рогового слоя. Барьер зависит от липидов и уровня увлажнения: он удерживает воду в коже и снижает воздействие внешних раздражителей. Когда барьер поврежден, кожа быстрее теряет влагу, поэтому привычные факторы начинают ощущаться сильнее.

"Симптомы обычно развиваются по понятному сценарию. Сначала появляются жжение и стянутость, затем присоединяются зуд, шелушение и стойкое покраснение. У части людей усиливаются высыпания. Это часто заканчивается тем, что человек добавляет больше активных средств, а раздражение становится еще заметнее", - объяснила она.

Почему людям кажется, что уход перестал работать? Часто первое объяснение звучит просто: кожа привыкла. На практике переносимость и эффект ухода меняются вместе с тем, как меняются условия вокруг. Влияет сезон и влажность воздуха. Имеют значение стресс, сон, лечение, возраст, гормональный фон и витаминные дефициты. Если барьер ослаблен, активные компоненты раздражают сильнее, поэтому даже привычный крем может начать щипать и давать дискомфорт.

"Также важно уточнить, что настоящее снижение ответа чаще обсуждают не в контексте косметики, а в контексте лекарственных средств. Примером служит длительное применение местных гормональных мазей", - заявила врач.

Один из самых частых вариантов связан с перегрузом сильными средствами и высокой частотой применения. В одном режиме могут оказаться ретиноид, кислоты и бензоилпероксид. Параллельно человек использует скрабы или щетки, умывается агрессивными средствами и добивается ощущения чистоты до скрипа. В такой схеме раздражение нарастает, и формируется раздражительный контактный дерматит.

Еще одна типичная история связана с многослойностью без пауз, когда в уходе одновременно много активных формул, а кожа не успевает восстановиться. Часто при этом выпадает база: нет стабильного увлажнения и защиты от солнца. На фоне ретиноидов и кислот это быстрее приводит к сухости и реакции.

Люди обычно замечают сигнал, который сложно перепутать. Обычный крем начинает щипать, хотя раньше такого не было. Далее добавляются стойкое покраснение, шелушение, зуд, шершавость и ощущение жара.

Чувствительность к воде, ветру и перепадам температуры становится выше. У части людей кожа начинает сильнее жирниться, у других появляется выраженная сухость пластами. Эта картина часто поддерживается тем, что человек усиливает очищение и отшелушивание, пытаясь быстро вернуть ровную текстуру.

"При ослабленном барьере кожа хуже удерживает воду и легче пропускает раздражители. Это поддерживает хроническое микровоспаление, из-за которого сохраняются жжение, зуд, покраснение и высыпания. Частое умывание, активное отшелушивание и постоянная смена средств обычно усиливают раздражение и закрепляют проблему", - предупредила эксперт.

Перед коррекцией ухода нужно оценить, нет ли фоновых состояний, при которых барьер изначально более уязвим. В список входят дерматит, розацеа, акне, себорейный дерматит и атопия. Универсальные схемы в таких случаях часто ухудшают переносимость.

"Также важно отличить раздражение от аллергии. Аллергический контактный дерматит на косметику встречается. Частыми аллергенами называют отдушки и консерванты. Для подтверждения причины используют кожные аппликационные пробы", - заметила она.

На переносимость влияет и контекст. Значение имеют сезон и отопление, недавние процедуры, частота умывания, лекарства, стресс и сон.

На 2-4 недели убирают все, что может раздражать. Список включает кислоты, ретиноиды, скрабы, спиртовые тоники, активные маски, частые пилинги и новые сыворотки. В этот период оставляют базовый режим: мягкое очищение, увлажнение и защиту от солнца. Параллельно стоит держать адекватный питьевой режим, чтобы снизить общий вклад обезвоживания в самочувствие кожи.

Проблемы чаще вызывают ретиноиды, кислоты и бензоилпероксид, особенно при комбинации активов и частом применении. Частые сочетания выглядят так: ретиноид в один вечер с кислотами, ретиноид вместе с агрессивным очищением, кислоты со скрабом, бензоилпероксид и кислоты каждый день.

Пока переносимость снижена, обычно откладывают агрессивные пилинги, интенсивные шлифовки и процедуры, после которых ожидаются выраженное покраснение и шелушение. Иногда рассматривают мягкие восстановительные протоколы. Световые методики тоже обсуждают как вариант: их используют как поддерживающую восстановительную меру, чтобы помочь коже "перезапустить" обновление, убрать часть поврежденных, уже плохо работающих клеток и стимулировать формирование более полноценных новых. Параметры и формат подбирают по показаниям.

Улучшение может начаться в первые дни после отмены раздражителей и возврата базы. Для устойчивого восстановления чаще нужен ориентир в несколько недель. Обновление эпидермиса и формирование полноценного рогового слоя занимает около 28 дней.