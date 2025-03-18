Чем может быть опасно гидрофильное масло?

Косметолог-эстетист, специалист по мануальным процедурам и аппаратной косметологии Елена Манулик предупредила о рисках, связанных с использованием гидрофильного масла.

Как передает Day.Az, в беседе с сайтом aif.ru, специалист пояснила, что гидрофильное масло не подходит для очищения кожи с акне, поскольку может вызвать усиление работы сальных желез и усугубить течение болезни.

Кроме того, оно может вызывать аллергию, поскольку компоненты в очищающем средстве очень активны и могут привести к зуду, пощипыванию и жжению. Если при умывании наблюдаются такие симптомы, от его использования стоит отказаться.

Также нежелательно применять гидрофильное мало при наличии царапин, открытых ран, ссадин и прочих повреждений кожи: компоненты в очищающем средстве очень активны и могут привести к зуду, пощипыванию и жжению. Также гидрофильным маслом лучше не пользоваться при наличии заболеваний глаз.