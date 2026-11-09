9 ноября 2026

9 ноября 2026 16:01

Назван неочевидный первый признак разрушающихся отношений

Сексолог Аннабель Найт назвала неочевидный первый признак разрушающихся отношений. Его специалистка раскрыла в беседе с Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В статье Найт прокомментировала популярный в соцсетях способ вычислить проблемы в паре: блогеры утверждают, что о скором разрыве можно говорить, если человек расстраивается, узнав, что его партнер находится дома, и не торопится сам зайти домой. По словам сексолога, такая реакция иногда действительно может говорить о проблемах. Если человек по-настоящему паникует при мысли о возвращении домой, то почти наверняка пришло время задуматься о разрыве, уверена специалистка.

В то же время Найт отметила, что иногда нежелание идти домой может попросту говорить о стремлении побыть в одиночестве после тяжелого рабочего дня. "Желание провести время наедине с собой не обязательно является признаком того, что ваши отношения терпят крах, но в здоровом партнерстве вы должны быть в состоянии донести это до другого, а не расстраиваться, когда момент в тишине отменяется", - добавила сексолог. При этом она подчеркнула, что нежелание обсудить потребность в одиночестве действительно может привести к разрыву.


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