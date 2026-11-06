Пальто, пуховик, дубленка или шуба: стилист посоветовала, что купить на зиму

К пальто сразу докупите тонкий пуховик, а старую шубу перешейте, даже если она стала мала.

К покупке верхней одежды на зиму подходят осознанно: предметы гардероба, рассчитанные на холодное время года, стоят дорого и должны прослужить не один сезон. Выбирать их, по мнению стилиста, амбассадора Всероссийского сообщества стилистов Надежды Чесноковой, надо с опорой на образ жизни - не на тренды, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Кому подойдет пуховик, а кому - пальто или шуба

Выбирая одежду, уточните про себя, сколько времени приходится проводить на улице, как часто вы пользуетесь общественным транспортом, как одеваетесь каждый день и что уже есть в гардеробе.

"Если вы всегда бегом и в джинсах, мерзнете, как суслик, и не хотите морочиться с уходом, - берите пуховик. Если вы любите многослойность, хотите одну универсальную вещь - и гулять, и на работу, и в театр наряжаться - берите пальто и к нему в пару тонкий пуховичок для утепления", - объяснила Надежда Чеснокова в беседе с "Едим Дома".

Любительницам классики, романтических и женственных образов стилист рекомендовала присмотреться к шубам. Дубленку же она считает самым гибким вариантом с точки зрения стиля, ведь удачно подобранная модель впишется практически в любой гардероб.

"Если из верхней одежды нет ничего, начните с пальто. Затем пуховик или дубленку, а уже потом шубу. Если есть в наличии старая натуральная шуба, отремонтируйте ее и перешейте актуально. Даже если мала!" - добавила стилист.

Главное, чтобы обновленная одежда подходила к повседневному гардеробу и действительно использовалась, а не пылилась в шкафу, ожидая "особого случая".

Три вопроса, которые стоит задать себе перед покупкой

Вы в магазине, вещь вещь идеально сидит и соответствует запросу - но не спешите к кассе. Эксперт предложила сначала оценить фаворита по трем критериям:

Базовая вещь или модная? Классическая модель прослужит не один сезон, а ультрамодная может, увы, быстро надоесть.

Как часто я буду ее носить? Здесь пригодится расчет стоимости одного выхода, когда цену вещи делят на предполагаемое количество дней, в которые вы ее наденете.

Сколько я готова тратить на уход? Учитывать нужно не только деньги, потраченные в будущем на химчистку, но и время, которое потребуется уделять вещи для поддержания ее в хорошем состоянии.

А еще перед тем, как решиться на покупку, попробуйте представить себя в обновке не перед зеркалом, а в самый обычный зимний день, например, по дороге на работу или на прогулке. Картинка выстраивается сама собой? Значит, вы точно не прогадали.