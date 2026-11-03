3 ноября 2026

3 ноября 2026 15:34

Диетолог предупредила о влиянии отказа от кофе

Диетолог Сама Тахир рассказала о последствиях отказа от кофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о влиянии этого напитка на качество жизни и сна она предупредила в беседе с Eating Well.

Врач отметила, что после отказа от кофе могут наблюдаться симптомы отмены: головная боль, усталость и плохое настроение. Они обычно достигают максимума в течение одного-двух дней и могут длиться до девяти дней, добавила Тахир. Минимизировать проявления синдрома отмены она порекомендовала постепенным снижением дозы кофе, а не резким отказом от него. Для начала доктор посоветовала ограничить потребление напитка до 400 миллилитров в день.

Тахир также отметила, что, если человек выпивает несколько чашек кофе в день, а последнюю из них - поздно вечером, сокращение потребления этого напитка может значительно улучшить его сон. Доктор добавила, что у людей с замедленным метаболизмом, чувствительных к кофеину, а также у тех, кто пьет его позже в течение дня, как правило, наблюдается наибольшее улучшение качества сна, в то время как люди, которые быстро усваивают кофе и пьют его только утром, могут заметить не такие значительные изменения.


Просмотров: 224

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

17 августа 12:02

  • 1 257
Специалист Минздрава Азербайджана рассказала о рисках дезинформации о беременности в интернете - ФОТО

Здоровье

7 июля 09:12

  • 2 806
Выжимаем и сушим: лайфхаки для сохранения урожая

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 4 091
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 5 138
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 7 418
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 6 542
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 8 206
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 16 429
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 14 835
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 19 014
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева