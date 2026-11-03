Диетолог предупредила о влиянии отказа от кофе

Диетолог Сама Тахир рассказала о последствиях отказа от кофе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, о влиянии этого напитка на качество жизни и сна она предупредила в беседе с Eating Well.

Врач отметила, что после отказа от кофе могут наблюдаться симптомы отмены: головная боль, усталость и плохое настроение. Они обычно достигают максимума в течение одного-двух дней и могут длиться до девяти дней, добавила Тахир. Минимизировать проявления синдрома отмены она порекомендовала постепенным снижением дозы кофе, а не резким отказом от него. Для начала доктор посоветовала ограничить потребление напитка до 400 миллилитров в день.

Тахир также отметила, что, если человек выпивает несколько чашек кофе в день, а последнюю из них - поздно вечером, сокращение потребления этого напитка может значительно улучшить его сон. Доктор добавила, что у людей с замедленным метаболизмом, чувствительных к кофеину, а также у тех, кто пьет его позже в течение дня, как правило, наблюдается наибольшее улучшение качества сна, в то время как люди, которые быстро усваивают кофе и пьют его только утром, могут заметить не такие значительные изменения.