Невролог объяснила, почему осенью обостряются головные боли

С приходом сырых и пасмурных дней многие списывают частую головную боль на капризы погоды. Однако для людей, склонных к мигреням или спазмам сосудов, сдвиги в окружающей среде становятся мощным физиологическим триггером. Об этом "Газете.Ru" рассказала Татьяна Виноградова, врач-невролог, психиатр, кандидат медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор", передает Day.Az.

По словам эксперта, осень заставляет сосуды менять тонус: они то сужаются, то расширяются, что становится провоцирующим фактором.

"У людей с наследственной предрасположенностью к мигрени барорецепторы сосудов и болевые рецепторы в оболочках мозга реагируют на скачки атмосферного давления. Запускается механизм нейрогенного воспаления. Человек ощущает это как распирание, пульсацию, давление на затылок или область глаз", - объясняет Виноградова.

Сокращение светового дня снижает выработку серотонина - естественного модулятора боли, что меняет порог чувствительности. Одновременно сбивается циркадная выработка мелатонина: сон становится фрагментарным и поверхностным.

"Для человека с предрасположенностью к первичным типам боли разбитое состояние по утрам - верный пусковой механизм для начала приступа", - отмечает эксперт.

Возвращение к рабочему ритму повышает уровень кортизола и провоцирует спазм мышц верхнего плечевого пояса. Это обостряет головные боли напряжения, цервикогенные боли и мигрень. Кроме того, осень - период сезонных инфекций и синуситов, а воспалительный процесс вызывает вторичную головную боль.

В большинстве случаев сезонный дискомфорт поддается контролю, но резкое изменение характера боли может сигнализировать о сосудистой катастрофе.

"Повод для экстренного вызова скорой - асимметрия лица, слабость или онемение в руке или ноге, нарушение речи, спутанность сознания, двоение в глазах, внезапное падение зрения или слуха, потеря координации", - предупреждает врач.

Насторожить должна боль, которая будит посреди ночи, усиливается при кашле или не снимается привычными препаратами. Для профилактики эксперт советует держать график сна, соблюдать питьевой режим, делать разминку для шеи и плеч, увлажнять воздух и вести дневник головной боли.