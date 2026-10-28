Эксперт объяснила, как хранить летнюю обувь

Босоножки, балетки и туфли могут потерять форму за зиму, даже если за само лето почти не износились.

Как передает Day.Az, обувной эксперт, главный редактор журнала Shoes Report Наталья Тимашова поделилась с Едим Дома, как правильно хранить сезонную обувь на теплое время года, чтобы она не пострадала.

По словам Натальи Тимашовой, нет ничего хуже, чем привычка складывать летнюю обувь в полиэтиленовые пакеты. Обуви необходим воздухообмен, а тесное хранение (особенно когда в пакете умещаются несколько пар) увеличивает риск деформации. В идеале у каждой пары должна быть своя коробка.

Кроме того, нельзя убирать на хранение обувь, не очистив ее от летней пыли и загрязнений.

"Самые главные ошибки - это, конечно же, сложить все в коробки или в полиэтиленовые пакеты немытым, непросушенным и непочищенным", - отметила эксперт.

Как подготовить летнюю обувь к зиме

Перед хранением Наталья Тимашова рекомендует:

Очистить обувь от загрязнений подходящими средствами.

Полностью просушить пару при комнатной температуре.

Заполнить носочную часть бумагой или бумажными полотенцами, чтобы сохранить форму.

Убрать каждую пару в отдельную коробку, не прижимая обувь друг к другу.

Кожаную обувь будет полезно обработать защитным кремом, чтобы материал не пересыхал.

"Можно даже для этого использовать, кстати, обычный крем, которым мы пользуемся для рук или для тела", - намекнула эксперт.

Где хранить летнюю обувь зимой

Упакованную обувь ни в коем случае не оставляйте у батарей в отопительный сезон. Лучше освободите место в сухом шкафу или в прихожей, вдали от радиаторов и обогревателей.