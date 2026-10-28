28 октября 2026

28 октября 2026 13:34

Эксперт объяснила, как хранить летнюю обувь

Босоножки, балетки и туфли могут потерять форму за зиму, даже если за само лето почти не износились.

Как передает Day.Az, обувной эксперт, главный редактор журнала Shoes Report Наталья Тимашова поделилась с Едим Дома, как правильно хранить сезонную обувь на теплое время года, чтобы она не пострадала.

По словам Натальи Тимашовой, нет ничего хуже, чем привычка складывать летнюю обувь в полиэтиленовые пакеты. Обуви необходим воздухообмен, а тесное хранение (особенно когда в пакете умещаются несколько пар) увеличивает риск деформации. В идеале у каждой пары должна быть своя коробка.

Кроме того, нельзя убирать на хранение обувь, не очистив ее от летней пыли и загрязнений.

"Самые главные ошибки - это, конечно же, сложить все в коробки или в полиэтиленовые пакеты немытым, непросушенным и непочищенным", - отметила эксперт.

Как подготовить летнюю обувь к зиме

Перед хранением Наталья Тимашова рекомендует:

  •     Очистить обувь от загрязнений подходящими средствами.
  •     Полностью просушить пару при комнатной температуре.
  •     Заполнить носочную часть бумагой или бумажными полотенцами, чтобы сохранить форму.
  •     Убрать каждую пару в отдельную коробку, не прижимая обувь друг к другу.

Кожаную обувь будет полезно обработать защитным кремом, чтобы материал не пересыхал.

"Можно даже для этого использовать, кстати, обычный крем, которым мы пользуемся для рук или для тела", - намекнула эксперт.

Где хранить летнюю обувь зимой

Упакованную обувь ни в коем случае не оставляйте у батарей в отопительный сезон. Лучше освободите место в сухом шкафу или в прихожей, вдали от радиаторов и обогревателей.


Просмотров: 133

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

5 февраля 16:43

  • 6 426
Известный бренд одежды откроет свой первый магазин в Баку

Мода

3 июня 2025 17:29

  • 4 708
В Баку представлен социальный проект в сфере детской моды - ФОТО

Мода

14 мая 2025 11:43

  • 4 649
Burberry ждут массовые сокращения

Мода

27 марта 2025 16:50

  • 5 908
Модные в 2000-х микрошорты назвали трендом весны и лета

Мода

16 марта 2025 12:24

  • 6 485
Moncler Grenoble провела показ коллекции осень-зима 2025 ​​в Куршевеле - ФОТО

Мода

15 марта 2025 10:20

  • 5 904
"Конец Gucci" - в сети возмущены новым назначением в компании

Мода

18 июля 2024 08:34

  • 8 957
Названо значение платья Кейт Миддлтон на финале Уимблдона

Мода

12 апреля 2024 22:22

  • 9 485
Скончался модельер Роберто Кавалли

Мода

10 октября 2023 09:20

  • 11 151
5 самых модных принтов осени-2023

Мода

20 февраля 2023 11:27

  • 16 765
Фея Красоты - ОБЗОР модельера Севиндж Мамедовой - ФОТО (R)