Опровергнута способность одной группы продуктов вызывать рак

Ученые Национального института рака США на выборке почти в полмиллиона человек не нашли связи между общим потреблением ультрапереработанной еды и риском рака толстой кишки. Это ставит под сомнение расхожие страхи вокруг такой пищи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, работа опубликована в журнале PLOS Medicine.

В исследование вошли 461 682 американца в возрасте от 50 до 71 года, за которыми наблюдали с середины 1990-х и в среднем почти 19 лет. Ультрапереработанная еда дает американцам больше половины калорий, и ее часто связывают с онкологическими рисками. Однако по общему ее количеству связи с раком кишечника не обнаружилось.

Важнее оказалось, что именно скрывается за этой категорией. Более высокое потребление цельных злаков, клетчатки, молочных продуктов и кальция - даже из ультрапереработанных источников - было связано с меньшей заболеваемостью. А вот переработанное мясо в составе такой еды - с большей. Замена всего 10% ультрапереработанной пищи минимально обработанной соответствовала примерно на 2% меньшей заболеваемости раком толстой кишки.

"Мы не увидели связи между общим потреблением ультрапереработанной еды и заболеваемостью раком толстой кишки", - подытожила руководитель работы Эрикка Лофтфилд.

Вывод не означает, что ультрапереработанная еда безвредна: дело в том, что сама по себе "переработанность" - слишком грубая мерка, и важнее конкретный состав продукта. Главный практический смысл в том, что демонизировать всю "переработанную" еду целиком некорректно: одни ее виды - цельнозерновые, молочные - скорее полезны, а вред связан прежде всего с конкретными продуктами вроде переработанного мяса.