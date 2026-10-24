24 октября 2026

24 октября 2026 09:21

Женщинам назвали неочевидные симптомы проблем с сердцем

Кардиолог Карла Окабе заявила, что заболевания сердца у женщин могут проявляться неочевидными симптомами. Признаки проблем с этим органом она назвала в разговоре с изданием Terra, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"У женщин сердечно-сосудистые заболевания не всегда проявляются классическим образом. Исторически исследования проводились преимущественно на мужчинах, поэтому наиболее известной стала мужская модель. Сегодня мы знаем, что жалобы у женщин могут быть другими", - объяснила Окабе.

Симптомами, которые могут появляться у женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями, врач назвала постоянную усталость, снижение физической работоспособности, одышку при выполнении действий, ранее дававшихся легко, а также головокружение, тахикардию и боль в различных частях тела.

Более того, женщинам, которые курят, ведут малоподвижный образ жизни, имеют аутоиммунные заболевания, синдром поликистозных яичников, лишний вес, наследственную предрасположенность к инфаркту или инсульту, высокое артериальное давление, уровни холестерина или сахара в крови, необходимо наблюдаться у кардиолога даже при отсутствии перечисленных симптомов, подчеркнула доктор.


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