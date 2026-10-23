23 октября 2026

23 октября 2026 15:16

Ученые выяснили причину хронической усталости и «тумана в голове» после COVID-19

Ученые нашли возможную причину хронической усталости и "тумана в голове" при долгом ковиде: сканирование мозга показало повреждение нейронов, вырабатывающих дофамин. Именно это может объяснять упадок сил, снижение мотивации, замедленность движений и проблемы с памятью. Работа опубликована в журнале eBioMedicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследование провели специалисты Центра наркологии и психического здоровья (CAMH) в Канаде. С помощью нейровизуализации они обнаружили у пациентов заметно сниженный уровень маркера здоровья дофаминовых нейронов в области мозга под названием стриатум - структуре, важной для мотивации и движений.

Более того, разные зоны стриатума оказались связаны с разными симптомами: повреждение вентрального стриатума соответствовало сниженной мотивации, дорсального - замедленности движений, а хвостатого ядра - трудностям с памятью. По мнению авторов, к гибели дофаминовых нейронов приводит стойкое воспаление в мозге, сохраняющееся после инфекции.

Долгим ковидом, по оценкам, страдает около 5% населения планеты, и до сих пор причины его изнуряющих симптомов оставались во многом неясными. Новые данные не только объясняют механизм, но и намечают путь к лечению: в ближайшие месяцы должно стартовать клиническое испытание, в котором проверят, помогут ли препараты, воздействующие на дофаминовую систему, вернуть пациентам силы, память и мотивацию. Пока же речь идет о наблюдении, требующем подтверждения на больших группах.

"Туман в голове" и хроническая усталость - одни из самых частых и тяжелых жалоб при долгом ковиде, и до сих пор их нередко списывали на психологические причины. Обнаружение конкретного биологического механизма - повреждения дофаминовой системы - важно уже тем, что подтверждает: за этими симптомами стоят реальные изменения в мозге. Дофамин участвует в мотивации, удовольствии и контроле движений, и его нехватка хорошо объясняет наблюдаемую картину.


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