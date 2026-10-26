Развеян миф о пользе льняного масла

Клинических подтверждений, что льняное масло очищает сосуды, нет, рассказала кардиолог, врач функциональной диагностики, эксперт телеканала "Доктор" Кристина Вульф.

Как передает Day.Az, популярный миф о пользе продукта для сердечно-сосудистой системы она развеяла в разговоре с Lenta.ru.

Врач объяснила, что среди сторонников здорового образа жизни распространено убеждение, что льняное масло может служить источником омега-3, равноценным лососевым рыбам. Кроме того, многие считают, что оно помогает чистить сосуды, поэтому едят его ложками. Однако Вульф предупредила, что кардиологи относятся к подобной практике скептически, поскольку клинических подтверждений у такой терапии нет.

"Принято считать льняное масло полезным для здоровья сосудов и снижения уровня холестерина в крови, однако это не так. Доказательной базы у этого метода нет", - подчеркнула кардиолог. По словам врача, льняное масло можно добавлять в салат. Однако оливковое или рапсовое масла Вульф назвала более полезными для сердечно-сосудистой системы.