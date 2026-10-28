28 октября 2026

28 октября 2026 15:17

Врач призвала отказаться от приема нескольких биодобавок перед сном

Диетолог Ханна Хольцум призвала отказаться от приема нескольких биодобавок в вечернее время. В беседе с Good Housekeeping она пояснила, какие препараты могут помешать сну, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Хольцум, витамины группы В, особенно В12, играют важную роль в процессе выработки энергии и функционировании нервной системы, поэтому их лучше принимать в начале дня. Прием кальция перед сном также может помешать заснуть, поскольку он негативно сказывается на усвоении магния - минерала, поддерживающего сон, добавила диетолог. Спровоцировать бессонницу может и дефицит кальция, поэтому Хольцум рекомендовала придерживаться суточной нормы приема этой добавки или потреблять этот элемент из пищевых источников.

Кроме того, продолжила врач, в вечернее время следует избегать приема поливитаминов. В них также содержатся кальций, витамины группы В и жирорастворимые витамины, для лучшего усвоения которых организму требуются пищевые жиры из продуктов питания.


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