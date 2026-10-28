Названа неочевидная опасность соли, не связанная с кровяным давлением

Рацион с высоким содержанием соли может способствовать развитию тяжелой жировой болезни печени даже при нормальной массе тела. Ученые из Медицинской школы Дьюк-НУС в Сингапуре обнаружили механизм, при котором избыток соли изменяет обмен жиров в печени и активирует воспалительные процессы. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучали неалкогольный стеатоз, связанный с нарушением обмена веществ (MASH). Это тяжелая форма жировой болезни печени, при которой воспаление постепенно повреждает орган и может привести к фиброзу, циррозу, печеночной недостаточности и раку печени.

Обычно MASH связывают с ожирением и метаболическими нарушениями. Однако заболевание все чаще выявляют и у людей с нормальным индексом массы тела. Такое состояние называют "худым" стеатозом. При этом у некоторых пациентов жира в печени относительно немного, но воспаление и рубцевание тканей выражены сильнее.

Чтобы изучить этот вариант заболевания, ученые вызвали "худой" MASH у лабораторных мышей. Модель воспроизводила ключевые особенности заболевания: относительно небольшое количество жира в печени при выраженном воспалении и повреждении тканей.

Эксперимент показал, что избыток пищевой соли меняет взаимодействие печени с жирами. В частности, усиливается расщепление жиров, одновременно активируются иммунные клетки, поддерживающие воспаление. В результате патологический процесс может развиваться даже без ожирения.

По мнению исследователей, эти данные указывают на то, что жировой стеатоз при отсутстви лишнего веса может развиваться по другому биологическому механизму, чем заболевание, связанное с ожирением. Поэтому препараты могут действовать иначе у разных пациентов.

На следующем этапе исследований ученые планируют найти ранние биомаркеры "худого" MASH и проверить препараты, способные блокировать воспалительные процессы, связанные с избытком соли.