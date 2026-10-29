Врач определила сильнее всего ухудшающий сон чай

Сомнолог "СМ-Клиника" Наталья Вязова рассказала, какой чай сильнее всего ухудшает качество сна. Такой напиток она определила в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Если говорить о классических сортах чая, больше всего кофеина обычно содержит черный чай, однако крепкий зеленый чай тоже может оказывать заметное стимулирующее действие", - объяснила Вязова.

Врач отметила, что черный и зеленый чай часто воспринимают как менее бодрящий напиток по сравнению с кофе, однако это не означает, что их можно без ограничений пить непосредственно перед сном. Крепкая заварка во второй половине дня у чувствительного человека способна поддерживать состояние бодрствования именно тогда, когда нервной системе уже необходимо переходить к отдыху, и ухудшать качество сна.

Врач также посоветовала обращать внимание на крепость напитка: чем больше заварки используется и чем дольше чай настаивается, тем больше кофеина может перейти в напиток. Поэтому слабая чашка чая и очень крепкая заварка одного и того же сорта - не одно и то же с точки зрения воздействия на организм, уточнила доктор.