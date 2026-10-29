29 октября 2026

29 октября 2026 09:32

Врач определила сильнее всего ухудшающий сон чай

Сомнолог "СМ-Клиника" Наталья Вязова рассказала, какой чай сильнее всего ухудшает качество сна. Такой напиток она определила в разговоре с "Лентой.ру", передает Day.Az.

"Если говорить о классических сортах чая, больше всего кофеина обычно содержит черный чай, однако крепкий зеленый чай тоже может оказывать заметное стимулирующее действие", - объяснила Вязова.

Врач отметила, что черный и зеленый чай часто воспринимают как менее бодрящий напиток по сравнению с кофе, однако это не означает, что их можно без ограничений пить непосредственно перед сном. Крепкая заварка во второй половине дня у чувствительного человека способна поддерживать состояние бодрствования именно тогда, когда нервной системе уже необходимо переходить к отдыху, и ухудшать качество сна.

Врач также посоветовала обращать внимание на крепость напитка: чем больше заварки используется и чем дольше чай настаивается, тем больше кофеина может перейти в напиток. Поэтому слабая чашка чая и очень крепкая заварка одного и того же сорта - не одно и то же с точки зрения воздействия на организм, уточнила доктор.


Просмотров: 193

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Здоровье

17 августа 12:02

  • 1 204
Специалист Минздрава Азербайджана рассказала о рисках дезинформации о беременности в интернете - ФОТО

Здоровье

7 июля 09:12

  • 2 754
Выжимаем и сушим: лайфхаки для сохранения урожая

Здоровье

19 сентября 2025 09:45

  • 4 035
Эндокринолог рассказала о связи диабета и лишнего веса

Здоровье

24 мая 2025 12:16

  • 5 093
Врач предупредил об опасных последствиях солнечного удара

Здоровье

22 апреля 2025 12:00

  • 7 372
Как научить ребенка запоминать (R)

Здоровье

15 марта 2025 18:35

  • 6 493
108-летняя работающая парикмахерша поделилась секретами долголетия

Здоровье

8 ноября 2024 11:10

  • 8 158
Нейрофизиология на страже памяти и интеллекта (R)

Здоровье

24 сентября 2023 11:00

  • 16 384
«Вода соле»: как сделать простейший напиток, ускоряющий похудение и улучшающий сон

Здоровье

26 апреля 2023 13:50

  • 14 787
Диета при язве желудка - рассказывает диетолог Гюнай Мамедова

Здоровье

11 апреля 2023 09:35

  • 18 971
Возможно ли омоложение без пластических операций? - рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева