1 ноября 2026

1 ноября 2026 09:31

Ученые сравнили, как мужчины и женщины восстанавливают мышцы после операции

Мужчины и женщины по-разному восстанавливают силу мышцы бедра после операции на коленной связке. Выяснилось, что при равном с мужчинами объеме мышц женщины исцеляют травмы медленнее. Такой вывод сделали реабилитологи медицинского центра Stanford Health Care в Калифорнии, обобщившие в систематическом обзоре семь исследований с 552 участниками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале MDPI.

Разрыв передней крестообразной связки - одна из самых частых спортивных травм: в одних только США их случается больше 200 тысяч в год. Женщины в игровых видах спорта, от футбола до волейбола, рвут эту связку в 2-8 раз чаще мужчин. Ее восстанавливают хирургически, но возвращение в спорт зависит от четырехглавой мышцы бедра: именно она стабилизирует колено и принимает на себя нагрузки при прыжках и рывках. Ее слабость затягивает возвращение в игру и повышает риск повторной травмы.

Проанализировав 1411 публикаций, авторы отобрали семь работ, где результаты мужчин и женщин были разделены, и сравнили силу, взрывную силу и объем мышц. В большинстве испытаний пиковая сила прооперированной ноги была выше у мужчин, а при пересчете на массу тела преимущество фиксировалось в каждом сравнении. Картина стала менее очевидной после сопоставления с нормативами для каждого пола: при медленном разгибании ноги преимущество мужчин пропадало, а при быстром - сохранялось.

Взрывную силу, то есть скорость нарастания усилия, измерили только в одной работе, и она показала отставание женщин. Еще одно исследование зафиксировало у женщин более резкое падение силы после нагрузки до усталости. Объем мышц у полов не различался. Авторы подчеркивают, что наблюдаемая картина пока остается гипотезой, а не установленным фактом, ведь подходящих исследований мало, а скорость тестирования в них путалась с типом трансплантата и составом выборок.

Авторы предлагают оценивать восстановление мышц по нормативам своего пола, а не только сравнивая прооперированную ногу со здоровой, ведь ослабленными могут быть обе. Тесты на скорость и усталость, заключают исследователи, стоит включить в критерии допуска к соревнованиям, но пользу такого шага еще предстоит проверить будущими исследованиями.


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