Ведущий «Модного приговора» назвал деликатный акцент

Ведущий "Модного приговора", стилист Александр Рогов назвал деликатный акцент.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он написал в Telegram-канале.

"Перья могут стать как деликатным акцентом, так и основой всего образа. Носите их с привычными базовыми вещами или, наоборот, используйте как отправную точку для более сложных сочетаний. Не бойтесь комбинировать перья с выразительными цветами, а также с активными принтами и контрастными текстурами - леопардом, полоской, флоральными мотивами, атласом, кружевом и кожей с тиснением", - написал он.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами из-за побочного эффекта Чемпионата Мира по футболу.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.