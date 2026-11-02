Врач объяснил на что указывают снижение зрения и сухость кожи

Дефицит витамина А в организме можно распознать по ряду характерных симптомов, среди которых нарушения зрения и состояние кожных покровов, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru диетолог и эндокринолог Антон Поляков, передает Day.Az.

По словам специалиста, наиболее частыми жалобами при недостатке этого витамина являются проблемы со зрением, особенно в темное время суток.

"При дефиците витамина А очень часто возникают проблемы с кожей, с ее состоянием - насколько она оптимально питается. Обычно это сухая кожа, склонная к повышенному раздражению любыми факторами и к аллергическим проявлениям. Также страдает зрение: снижение остроты, нарушение зрения в сумеречный период, так называемая "куриная слепота"", - пояснил Поляков.

Врач отметил, что для подтверждения дефицита витамина А необходимо сдать соответствующие анализы.

"Нужно сдать анализ на витамин А в лаборатории", - заключил эксперт.