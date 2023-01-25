Одеть белый халат и взять в руки шприц не значит, что вы врач - косметолог Севиндж Абдуллаева

Day.Az представляет первую статью с врачом-косметологом Севиндж Абдуллаевой

Всех приветствую! Меня зовут Абдуллаева Севиндж, врач- с 17 летним стажем. Что таить, к сожалению к моей профессии многие относятся скептически. Возможно, на то есть основания? Это факт, что многие люди без высшего медицинского образования, а порой и вообще без высшего образования, одели белый халат, взяли в руки шприц, создали рекламную страничку в социальных сетях с приставкой Dr.и начали прием клиентов (конечно не пациентов). Если честно, много лет назад, а точнее 17 лет назад, когда я решила, что мое увлечение ароматерапией, а после и косметологией плавно перешло в профессиональную деятельность, мои близкие и знакомые удивились, а некоторые и осуждали. Закончив медицинский университет и сидеть в салоне, наносить и смывать женщинам на лицо маски звучало не особо по врачебному.

Что же означает значение слова косметология? Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία - учение) - область медицины, изучающая эстетические проблемы организма человека, причины их возникновения, проявления и методы коррекции, также - свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека. Эта область, которая активно развивается, тесно связана с другими отраслями медицины. Косметологию делят на классическую - неинвазивную, где все манипуляции проходят без травматизации и нарушения кожного барьера. А также инъекционную - инвазивную, где происходит контролируемая травматизация кожи, в следствии чего в определенные слои кожи вводятся те, или иные биологически активные компоненты. Специалистов, применяющие в своей работе методики классической косметологии называют эстетистами, им достаточно наличие среднего медицинского образования. В своей работе они используют массажные методики, различные профессиональные уходы, пилинговые процедуры. Процедуры инъекционной косметологии строго должны проводиться людьми с высшим медицинским образованием. Это процедуры введения ботулотоксина (ботокс), наполнители на основе гиалуроновой кислоты, мезотерапия биоревитализация, введение коллаген стимулирующих составов, нитевые методики и т.д. В следующих статьях я постараюсь более подробнее остановиться на каждой из этих методик. Кроме того, хочу отметить и аппаратную косметологию. Также как и в инъекционной косметологии, так и в аппаратной должен работать специалист с высшим медицинским образованием.

Косметология быстро и активно развивающая область медицины. Мы, врачи-косметологи, несколько раз в год проходим образовательные тренинги, учавствуем на международных и местных конгрессах. Например, я сама не раз учувствовала в качестве докладчика на конгрессах мирового уровня, не раз выходили мои статьи в специализированных научных журналах. Преподаю молодым специалистам в наше сфере и также продолжаю учиться. Все уже стали понимать, что без медицинского образования, без глубочайших знаний анатомии, гистологии, фармакологии быть хорошим специалистом в области косметологии невозможно. Конечно, ни один врач не застрахован от ошибок. Мы не Боги, мы люди! Но в то же время в отличие от других профессий мы должны максимально снизить риск побочных эффектов. Кроме того, при возникновении проблем быстро и эффективно решить их и не допустить еще большего ухудшения ситуации.

Каждую неделю в своих статьях я вам буду раскрывать секреты правильной косметологии. Проведу экскурс в мир инъекционной косметологии, расскажу о трендах современной косметологии, делиться советами об уходе за кожей лица, тела, а также волосами. Итак, поехали...