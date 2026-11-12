12 ноября 2026

12 ноября 2026 18:30

Дерматолог предупредила о главных ошибках в уходе за кожей зимой

В холодное время года кожа может становиться сухой и чувствительной, а попытки избавиться от шелушения с помощью скрабов и кислот нередко только усиливают раздражение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом газете "Известия" рассказала врач-косметолог, дерматолог Надежда Зорина.

"Зимой кожа сталкивается сразу с несколькими неблагоприятными факторами. На улице это холодный воздух и ветер, а дома и на работе сухой воздух из-за отопления. В результате усиливается потеря влаги через эпидермис, и кожа может становиться более сухой и чувствительной", - объяснила эксперт.

По ее словам, признаками обычной сезонной сухости становятся покраснение кожи, мелкое шелушение, ощущение стянутости и шероховатость. В то же время сильный зуд, выраженное покраснение, болезненные трещины и образование корочек могут указывать на более серьезную проблему, такую как атопический дерматит, экзему или псориаз.

Врач подчеркнула, что одной из наиболее распространенных ошибок в холодное время года становится попытка устранить шелушение с помощью скрабов и кислот. При нарушенном защитном барьере дополнительное отшелушивание не решает проблему, а только усиливает раздражение и способствует появлению микротрещин.

Негативно на состоянии кожи также сказываются горячая вода, которая смывает поверхностные липиды, щелочное мыло, повышающее уровень pH, и спиртовые тоники, дополнительно обезжиривающие кожу. Косметолог добавила, что при выборе крема важно учитывать наличие увлажняющих компонентов и веществ, которые помогают восстановить липидный барьер. Сквалан смягчает кожу, гиалуроновая кислота и глицерин помогают удерживать влагу, а пантенол оказывает успокаивающее действие.

Дерматолог отметила, что мочевина в концентрации 2-5% способствует сохранению влаги. Однако важно помнить, что средства с ее высоким содержанием могут вызывать жжение на раздраженной коже. Эффективным окклюзионным компонентом будет вазелин.

Людям с выраженным шелушением эксперт посоветовала временно отказаться от скрабов, кислотных пилингов и ретиноидов. Для ухода лучше выбирать мягкие средства без агрессивных поверхностно-активных веществ и отдушек, умываться теплой водой и наносить крем сразу после очищения, пока кожа остается слегка влажной.


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