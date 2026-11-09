9 ноября 2026

9 ноября 2026 10:49

Ученые выявили неожиданную причину ослабления романтических чувств

В дни, когда внешние неприятности оказывались сильнее обычного, люди вечером оценивали свою любовь, страсть и близость с партнером немного ниже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это показало исследование психологов Оттавского и Эдинбургского университетов, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships.

В работе участвовали 100 пар из Великобритании. После первоначального обследования оба партнера на протяжении 14 дней независимо друг от друга заполняли вечерние опросники. Они отмечали повседневные неприятности, настроение и чувства в отношениях.

Исследователи сосредоточились на стрессе, который возникает вне пары: проблемах на работе, финансовых затруднениях, конфликтах с друзьями или транспортных сложностях. Затем сравнили не только разных людей, но и более спокойные и более напряженные дни одного человека.

Именно отклонение от собственной привычной нагрузки оказалось связано с ослаблением романтических чувств. Каждая дополнительная неприятность соответствовала небольшому снижению оценок - примерно на 0,04-0,13 балла по семибалльной шкале. Связь сохранялась после учета настроения и чувств предыдущего дня.

При этом люди с более высоким средним уровнем стресса не сообщали о меньшей любви в целом. Прямой связи между стрессом одного партнера и чувствами другого в основных моделях также не обнаружили.


Просмотров: 175

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

20 ноября 2025 16:00

  • 3 954
Психолог раскрыл главный фактор прочных отношений

Отношения

10 июля 2025 09:15

  • 5 693
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 2025 17:29

  • 5 811
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 8 252
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 14 995
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 16 520
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 18 176
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 13 732
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 17 211
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 14 405
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта