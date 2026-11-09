Ученые выявили неожиданную причину ослабления романтических чувств

В дни, когда внешние неприятности оказывались сильнее обычного, люди вечером оценивали свою любовь, страсть и близость с партнером немного ниже.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это показало исследование психологов Оттавского и Эдинбургского университетов, опубликованное в Journal of Social and Personal Relationships.

В работе участвовали 100 пар из Великобритании. После первоначального обследования оба партнера на протяжении 14 дней независимо друг от друга заполняли вечерние опросники. Они отмечали повседневные неприятности, настроение и чувства в отношениях.

Исследователи сосредоточились на стрессе, который возникает вне пары: проблемах на работе, финансовых затруднениях, конфликтах с друзьями или транспортных сложностях. Затем сравнили не только разных людей, но и более спокойные и более напряженные дни одного человека.

Именно отклонение от собственной привычной нагрузки оказалось связано с ослаблением романтических чувств. Каждая дополнительная неприятность соответствовала небольшому снижению оценок - примерно на 0,04-0,13 балла по семибалльной шкале. Связь сохранялась после учета настроения и чувств предыдущего дня.

При этом люди с более высоким средним уровнем стресса не сообщали о меньшей любви в целом. Прямой связи между стрессом одного партнера и чувствами другого в основных моделях также не обнаружили.