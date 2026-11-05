Названы части тела, которые быстрее всего выдают возраст

Возраст невозможно точно определить по одной морщине или пигментному пятну. Однако существуют зоны, в которых признаки старения обычно становятся заметными раньше. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-косметолог "СМ-Косметология" Ирина Троицкая, передает Day.Az.

"В первую очередь возрастные изменения становятся заметны в области вокруг глаз. Кожа здесь тонкая, содержит мало сальных желез и постоянно участвует в мимике. Поэтому раньше появляются мелкие морщины, снижение упругости, нависание верхнего века, мешки и углубление носослезной борозды. Недосып и отеки способны временно сделать эти изменения более выраженными, но не являются единственной причиной старения этой зоны", - объяснила специалист.

Возраст также заметен по нижней трети лица. Как объяснила косметолог, постепенное уменьшение объема подкожной жировой клетчатки, изменение связочного аппарата и костных структур приводят к углублению носогубных складок, опущению уголков рта и потере четкости овала. Резкое похудение может ускорить появление подобных изменений, поскольку лицо быстро теряет объем.

Еще одна показательная зона - шея. Кожа на ней тоньше, чем на многих других участках тела, при этом шею часто забывают увлажнять и защищать от солнца. Со временем становятся заметны горизонтальные линии, сухость, пигментация и снижение упругости.

"Постоянный наклон головы к телефону может делать складки визуально глубже, но сам по себе не является единственной причиной их появления", - подчеркнула Троицкая.

Возраст нередко выдает и зона декольте. Она регулярно подвергается воздействию ультрафиолета, особенно при ношении открытой одежды, но солнцезащитное средство на нее наносят редко. В результате могут появиться сетка мелких морщин, неровный оттенок кожи, сосудистый рисунок и пигментные пятна. Признаки фотоповреждения часто возникают одновременно на лице, шее, груди и руках.

Кисти рук также быстро выдают возраст. Кожа на их тыльной стороне постепенно становится тоньше, уменьшается объем подкожной клетчатки, сильнее проступают вены и сухожилия. Воздействие солнца способствует появлению пигментных пятен и морщин, а частое мытье рук и контакт с бытовой химией усиливают сухость.

Изменения заметны и на губах: они могут становиться тоньше и терять четкость контура, а вокруг рта появляются вертикальные линии. Курение и постоянное воздействие ультрафиолета ускоряют этот процесс.