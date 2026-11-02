Названа модная замена маленькому черному платью

Редакторы журнала Vogue назвали модную замену классическому маленькому черному платью на осень 2026 года. Соответствующий материал появился на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актуальной альтернативой данному изделию стало серое платье-футляр, которое отсылает к стилю 1990-х годов. Указанный наряд включили в свой гардероб такие знаменитости, как американские манекенщицы Эмили Ратаковски и Хейли Бибер и британская модель и телеведущая Алекса Чанг.

Кроме того, облегающие серые платья различной длины были представлены в осенних коллекциях многих известных брендов, включая Calvin Klein и 7 For All Mankind. Дизайнеры продемонстрировали как повседневные трикотажные варианты, так и удлиненные вечерние модели с драпировками.