В цветках сакуры нашли вещества для защиты кожи от старения

Экстракт цветков японской сакуры сорта Канзан может защищать клетки кожи от повреждений, уменьшать воспаление и поддерживать выработку коллагена. К такому выводу пришли китайские ученые, проверившие действие экстракта на клетках кожи человека в лаборатории.

Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи изучили химический состав цветков сакуры на четырех стадиях цветения и обнаружили 13 соединений, включая флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества обладают потенциальными антиоксидантными свойствами. Наибольшее содержание основных активных компонентов ученые выявили в полураспустившихся цветках.

Затем специалисты проверили действие экстракта на клетках кожи, старение которых искусственно ускорили с помощью метилглиоксаля - вещества, способного усиливать окислительный стресс и повреждать клеточные структуры.

Эксперименты показали, что экстракт и два его основных компонента уменьшали признаки клеточного старения и снижали окислительный стресс. Кроме того, они способствовали восстановлению структуры клеток и повышали выработку коллагена первого типа - белка, который помогает поддерживать упругость и прочность кожи.

Авторы считают, что экстракт сакуры может стать перспективным компонентом косметических средств для ухода за зрелой кожей. Однако пока результаты получены в лабораторных условиях. Чтобы оценить эффективность и безопасность таких средств для людей, потребуются дальнейшие исследования.