Названа самая желанная сумка в мире

Платформа Lyst назвала самые желанные в мире модные вещи в третьем квартале 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в Instagram.

Эксперты определили на первое место миниатюрную зеленую сумку-мешок Wish Silk Duchesse Pouch итальянского бренда Prada. Ее стоимость на официальном сайте составляет €980. Изделие представлено в нескольких цветах, в том числе в розовом и черном. На втором месте оказалась черная кожаная сумка с длинными ручками Truflo Flap Bag массмаркет-бренда COS, а на третьем - модель кроссовок из коллаборации Celine и Reebok Freestyle Lo, выполненная в белом цвете.

В рейтинг также вошли свободные брюки со сборками Free People Forever Young Bloomer Pants, солнцезащитные очки Phoebe Philo Peak Sunglasses в темной оправе, черная кожаная сумка Balenciaga Rodeo Bag, двухцветные балетки Chanel Ballet Flats и прямоугольные наручные часы Cartier Tank Watch на кожаном ремешке.