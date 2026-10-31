Нутрициолог назвал самое опасное сочетание продуктов при похудении

Самым опасным для фигуры сочетанием является одновременный избыток быстрых углеводов и жиров, так как это вызывает резкий скачок инсулина, который направляет жиры прямо в жировые депо.

Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказал Александр Филимонов, медицинский нутрициолог, методолог платформы здорового похудения Replate.

"Самое опасное для фигуры сочетание - это одновременный избыток доступных углеводов и жиров, поскольку это приводит к прямому отложению жира", - рассказал эксперт.

Как объяснил специалист, при таком сочетании углеводная часть блюда усваивается первой и мгновенно поднимает уровень инсулина в крови.

"Инсулин открывает жировые клетки для приема питательных веществ, создавая идеальные условия для набора веса", - объяснил Александр Филимонов.

Организм в такой ситуации эксперт начинал сразу запасать жиры.

"Из-за высокого уровня инсулина жиры без каких-либо препятствий и энергозатрат отправляются сразу в жировые депо, то есть места скопления жира в организме. Классические примеры таких блюд - торт, пицца, картофель фри или бургер", - отметил он.

По словам специалиста, от такого эффекта защищает правильное сочетание продуктов.

"Если употреблять жиры с белком и овощами, например, есть стейк с авокадо и салатом, подобного инсулинового "всплеска" не происходит и организм использует жиры как качественный строительный материал для гормонов и клеток, а не откладывает их про запас", - уточнил врач.

Он рассказал, что для эффективного похудения важно не просто считать калории.

"Чтобы худеть эффективно, важно не просто считать калории, а следить за тем, чтобы углеводы и плотные жиры не попадали в организм одновременно в больших количествах", - заключил нутрициолог.