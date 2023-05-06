Раскрыты секреты идеальных образов Кейт Миддлтон

Стилист и модный редактор Эбби Макхейл рассказала, какой лайфхак помогает Кейт Миддлтон быть идеальной. Об этом она написала на сайте The Sun.

Эбби Макхейл рассказала, что Кейт Миддлтон просит дизайнеров вшивать бюстгальтер во внутреннюю сторону всех своих нарядов, чтобы скрыть бретельки. Она также отметила, что принцесса Уэльская всегда носит под платьями бесшовные трусы и корректирующее белье. Еще один королевский лайфхак - специальные кожаные стельки, чтобы долго ходить на каблуках. А для того, чтобы топы под жакетами и брюками смотрелись идеально, Кейт Миддлтон надевает боди.

В субботу, 29 апреля, старший сын короля Великобритании Карла III принц Уильям отметил 12-ю годовщину свадьбы со своей женой Кейт Миддлтон. Принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграли свадьбу 29 апреля 2011 года. Принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей. В июле 2013 года у них родился первенец Джордж, в мае 2015-го на свет появилась Шарлотта, а в апреле 2018-го - Луи.