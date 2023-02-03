О том, как правильно ухаживать за кожей и определять её типы, рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева.

"Что объединяет всех современных красивых женщин, так это, очевидно, здоровый вид. Даже цвет кожи модели подразумевает, что она ведет здоровый образ жизни. Именно такого образа пытаются добиться современные женщины", из интервью Андреа Робинсона, редактора по красоте журнала Vogue. Полностью согласна, ведь красота женщины начинается с красивой и ухоженной кожи. Если кожа тусклая с неровностями, высыпаниями, пигментными пятнами, но без морщин и обвислости, будет ли она вам казаться красивой? Конечно, нет!

Качество кожи - это показатель здоровья. Кожа - это орган-индикатор внутренних проблем со здоровьем, показатель образа жизни, пищевых привычек. Иногда по типу кожи и проблемах кожи, я могу даже вычислить какой характер у моего собеседника. Например, чувствительная кожа, склонная к сосудистым реакциям (покраснениям), высыпаниям без причины, говорит о тонкой нервной системе, неустойчивости к стрессам, ранимости.

Часто встречающаяся кожная проблема - пигментные пятна. Причин возникновения пигментации не мало. Прежде всего, следует проверить гормональный фон пациента, выяснить есть ли проблема в работе органов пищеварения. Назначаем лечение, направленное, как на лечение внутренних проблем организма, так и на применение наружных средств для кожи.

Большую роль в сохранении красоты, молодости кожи, имеет значение правильно подобранный домашний уход. К сожалению, многие женщины, особенно молодого возраста, предпочитают наносить огромное количество декоративной косметики на лицо, маскируя под слоями тонального крема изъяны кожи.

С чего начинается уход за кожей? Прежде всего с решения, а не сумбурной покупки красивых баночек с кремами. Наверное, многие, видя большой ассортимент кремов, лосьонов с ярким, красивым дизайном, а тем более разрекламированным брендом, скупали многое без разбору? Максимум срок использования этих кремов неделя и они благополучно пылились на косметическом столике и в скором времени передаривались маме, бабушке, соседке и т.д. Или другая крайность, крем для рук используется, как крем для всего. Ведь какая разница, руки, лицо, ноги, всё равно это кожа и не имеет значения, каким кремом пользуемся.

Итак, после принятия решения ухаживать за кожей, вы должны определить, к какому типу относится ваша кожа.

Различают следующие типы кожи:

- Нормальная

- Жирная

- Сухая

- Комбинированная

Отдельно отмечу чувствительную кожу, которая реагирует на мельчайшие внешние раздражители. Чувствительной может быть, как жирная кожа, так и сухая. Также отмечу про проблемную кожу, на которой выявляются акне (прыщи), постакне.

Также отмечу, что часто путают обезвоженную и сухую кожу. Обезвоженной может быть и сухая и жирная кожа. Такой коже не хватает увлажнения, гидратации. Жирная кожа же, в следствии активности сальных желез, вырабатывает больше нормы кожного сала.

Итак, определим тип кожи. Вы можете обратиться за помощью к профессиональным косметологам. Но вы сами с легкостью можете это сделать.

Для этого есть два теста:

1. Визуальный.

Внимательно осмотрите кожу в зеркале, при естественном освещении:

- Заметны расширенные поры, жирный блеск в Т-зоне (лоб,нос,подбородок) - жирная кожа;

- Матовый оттенок кожи, поры незаметны, натянутость, склонность к ранним морщинам, обезвоженности - сухая кожа;

- Кожа имеет жирный блеск на носу, лбу, подбородоке (Т-зона), сухая в других местах - комбинированная кожа

- Нормальная кожа имеет ровный здоровый тон, здоровое сияние, без жирного блеска, без натянутости, отсутствуют видимые поры.

2. Тактильный тест.

Спустя час после очищения кожи приложите к лицу тонкую салфетку и прижмите её к коже. Затем снимите и посмотрите:

- Если нет жирных отпечатков - кожа сухая;

- Если салфетка полностью стала с жирными отпечатками, то кожа жирного типа;

- Комбинированная кожа, если есть отпечатки в Т-зоне;

- Нормальная оставляет еле заметные отпечатки.

Выбирая уход за кожей, вы должны основываться на вашем типе кожи. Обязательно просматривать состав косметики, есть ли компоненты, которые могут вызвать у вас аллергическую реакцию, реакцию чувствительности.

Я не особая любительница масок, кремов, которые приготавливаются в домашних условиях, но они имеют право на существование. Есть рецепты, которые заслуживают нашего внимания. Одним из таких, я хочу поделиться с вами. Маску могут использовать представители любого типа кожи, кроме проблемной кожи с акне.

Итак, к 1 чайной ложки картофельного крахмала добавляем 2 столовые ложки холодной воды и ставим на средний огонь, перемешиваем до загустения. В эту смесь добавляем 1 чайную ложку глицерина и 1 чайную ложку сока алоэ. Перемешиваем и наносим на лицо на 20 минут. После смываем теплой водой.

Оставайтесь всегда красивыми и ухоженными.

Ваш доктор красоты, Севиндж Абдуллаева.