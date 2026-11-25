Как слишком большая, так и очень маленькая окружность талии связана с повышенным риском смерти независимо от индекса массы тела и возраста. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 17,2 миллиона взрослых жителей Южной Кореи. Работа опубликована в Journal of Epidemiology and Community Health (JECH), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучили результаты медицинских обследований, проведенных в 2009-2010 годах, и отслеживали смертность участников почти 14 лет. За это время ушли из жизни около 1,57 миллиона человек. Самый низкий риск смерти наблюдался при окружности талии 80-94 сантиметра у мужчин и 75-89 сантиметров у женщин. При этом связь между размером талии и смертностью имела U-образный характер: риск повышался как при превышении этих значений, так и при меньшей окружности.

У людей, чья талия была больше среднего значения для их пола, возраста и ИМТ, каждые дополнительные пять сантиметров были связаны с повышением риска смерти на 16% у мужчин и на 14% у женщин. Связь оказалась особенно выраженной в старшем возрасте, в частности у женщин старше 75 лет.

Исследователи также сравнили влияние уменьшения объема талии и снижения веса. У людей с небольшим избытком массы тела и увеличенной окружностью талии потеря 7-8% веса была связана со снижением риска смерти. Однако уменьшение талии на пять сантиметров без изменения ИМТ оказалось связано с еще более низким риском.

Авторы предполагают, что это может объясняться уменьшением количества висцерального жира при сохранении или увеличении мышечной массы. При обычном похудении за счет ограничения калорий человек может терять не только жир, но и мышцы, что потенциально уменьшает пользу от снижения веса.

Исследование носило наблюдательный характер, поэтому не доказывает, что изменение окружности талии само по себе влияет на продолжительность жизни. Кроме того, результаты не означают, что всем людям необходимо стремиться к одинаковым показателям: значение окружности талии следует оценивать с учетом возраста, пола и ИМТ.